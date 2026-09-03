Social· 1 min citire

Sfârșit tragic pentru unul dintre cei mai longevivi edili din Hunedoara

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 3 sept. 2026, 14:40

Primarul comunei Băița, din Hunedoara, a murit după ce a fost strivit de un utilaj agricol, la scurt timp după ce fusese reales.

Comunitatea din județul Hunedoara este în doliu după ce Damian Diniș, primarul comunei Băița, a decedat într-un accident cumplit. Miercuri, în jurul orei 17:40, autoritățile au fost sesizate cu privire la faptul că un bărbat de 58 de ani a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat pe un câmp, în afara drumurilor publice.

Echipajele de intervenție s-au deplasat de urgență la fața locului, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind constatat pe loc. Poliția Municipiului Deva a deschis o anchetă și continuă verificările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.

O carieră administrativă impresionantă

Damian Diniș era unul dintre cei mai vechi și respectați primari din județul Hunedoara, aflându-se la conducerea comunei Băița încă din anul 2000. În urma alegerilor locale recente din anul 2024, acesta obținuse un nou vot de încredere din partea cetățenilor, pregătindu-se să înceapă cel de-al șaptelea mandat consecutiv în fruntea comunității sale. De asemenea, edilul era o figură importantă în administrația locală la nivel județean, ocupând și funcția de președinte al Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România (ACoR).

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident primar

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe