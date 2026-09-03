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Sfârșit tragic pentru unul dintre cei mai longevivi edili din Hunedoara
FOTO: Arhivă
Primarul comunei Băița, din Hunedoara, a murit după ce a fost strivit de un utilaj agricol, la scurt timp după ce fusese reales.
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