Este oficial: Guvernul dă bani elevilor de 10. Cât primesc absolvenții cu media maximă la Bac și Evaluarea Națională

Publicat 3 sept. 2026, 13:59 Sursă Realitatea.net

Guvernul a aprobat stimulentele financiare pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026. Absolvenții de liceu vor primi câte 5.000 de lei, iar cei de clasa a VIII-a câte 2.000 de lei.

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