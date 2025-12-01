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Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Nu este rolul Franţei să dea lecţii Ucrainei”, în contextul scandalului de corupţie de la Kiev

Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Nu este rolul Franţei să dea lecţii Ucrainei”, în contextul scandalului de corupţie de la Kiev

Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Nu este rolul Franţei să dea lecţii Ucrainei”, în contextul scandalului de corupţie de la Kiev

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 1 dec. 2025, 21:09

Macron, alături de Zelenski la Élysée: „Nu este rolul Franţei să dea lecţii Ucrainei”,

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, într-o conferință de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Franța nu trebuie „să dea lecții Ucrainei”, în contextul scandalului major de corupție care a dus recent la destituirea șefului de cabinet al liderului ucrainean.

„Este oare rolul nostru să dăm lecţii Ucrainei? Nu chiar”, a afirmat Macron. El a subliniat totuși că, având în vedere sprijinul financiar și militar acordat Kievului, „suntem foarte vigilenţi (...) Este normal să fim exigenţi”.

Liderul francez a adăugat că mecanismele anticorupție din Ucraina funcționează atunci când există „decizii deschise şi decizii politice care sunt luate”, spre deosebire de situația din Rusia, unde „nu aveţi niciodată acest tip de decizii (...), pentru că acolo este adevărata dictatură”.

Volodimir Zelenski a sosit luni la Paris, în contextul unor presiuni politice și diplomatice intense, pentru o serie de discuții la Élysée menite să consolideze sprijinul european pentru Ucraina.

Vizita survine după un nou atac cu dronă asupra Kievului, produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, la câteva ore după ce Zelenski l-a demis pe Andrii Iermak, șeful său de cabinet și unul dintre cei mai influenți colaboratori, în urma unei anchete anticorupție.

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