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Evenimentul spiritual din Hunedoara s-a soldat cu arestări. Şamani, droguri de mare risc şi preţuri de sute de euro

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 1 sept. 2026, 15:00

Doi bărbaţi – un peruan şi un danez – arestaţi preventiv, o româncă cercetată sub control judiciar, după ce au organizat un ritual cu ayahuasca şi mescalină

Un eveniment prezentat ca experienţă de „reconectare cu sinele” prin ritualuri ale Amazonului Peruvian a fost descoperit de anchetatori ca acoperire pentru consumul de droguri.

Pe 28 august 2026, procurorii DIICOT Hunedoara, împreună cu poliţişti de la combaterea criminalităţii organizate, au descins la o pensiune din localitatea Boşorod. Acolo se desfăşura ceremoniile spirituale denumite „Amazon Weekend”, la care fuseseră anunţaţi şamani.

La percheziţii, oamenii legii au găsit peste 6,6 litri de substanţă lichidă cu mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene (psilocină şi psilocibină), vase cu substanţe vegetale, cântare de precizie şi dispozitive pentru consum. În bucătărie erau deja preparate „ceaiurile” pe bază de droguri, iar în sala de ritualuri stăteau 11 saltele şi recipiente pentru vomă.

Cei doi bărbaţi – un peruan şi un danez – au introdus drogurile în ţară pe 27 august. Femeia de cetăţenie română a organizat evenimentul, recrutând participanţi prin interviuri pe bază de recomandare. Preţul de 590–650 de euro includea ceremoniile, cazarea şi masa. În ritualuri urmau să fie consumate ayahuasca (cu DMT) şi San Pedro (cactus cu mescalină), ambele droguri de mare risc.

Pe 31 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbaţi şi controlul judiciar pentru femeie.

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