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Evenimentul spiritual din Hunedoara s-a soldat cu arestări. Şamani, droguri de mare risc şi preţuri de sute de euro
FOTO: Arhivă
Doi bărbaţi – un peruan şi un danez – arestaţi preventiv, o româncă cercetată sub control judiciar, după ce au organizat un ritual cu ayahuasca şi mescalină
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