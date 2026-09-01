Administrația Trump alocă milioane de dolari pentru presa de dreapta din Europa. Cine primește banii

Administrația Donald Trump pregătește 4 milioane de dolari pentru sprijinirea presei de dreapta din Europa, în cadrul unui program mai amplu de cel puțin 25 de milioane de dolari destinat unor organizații care promovează cauze conservatoare.
Finanțarea este gestionată prin Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat american.
Din cei 4 milioane de dolari destinați presei, 3 milioane ar urma să finanțeze un program care analizează evoluțiile democratice din Europa, inclusiv probleme legate de migrație, independența presei și legislația instituțiilor supranaționale.
Alți 1 milion de dolari ar fi folosiți pentru formarea unei rețele de jurnaliști independenți care să abordeze teme precum suveranitatea națională, drepturile naturale și libertatea religioasă.
Beneficiarii nu sunt cunoscuți
Departamentul de Stat susține că finanțarea urmărește consolidarea relațiilor transatlantice și promovarea libertății de exprimare. Instituția afirmă, de asemenea, că Statele Unite nu finanțează partide politice.
Programul vine într-un moment în care mai multe state europene se pregătesc pentru alegeri, iar administrația Trump și-a exprimat public sprijinul pentru formațiuni populiste de dreapta și de extremă dreapta de pe continent.
Pachet de cel puțin 25 de milioane de dolari
Cei 4 milioane de dolari pentru presă fac parte dintr-un pachet mai larg, estimat la cel puțin 25 de milioane de dolari, destinat unor organizații ale societății civile implicate în promovarea unor cauze conservatoare în Europa.
Departamentul de Stat a notificat Congresul în legătură cu intenția de alocare a fondurilor pe 21 august. Administrația americană consideră că aceste proiecte pot consolida legăturile dintre SUA și Europa și pot susține libertatea de exprimare.
Apar temeri privind amestecul în alegeri
Planul american a stârnit deja reacții în Europa. Criticii se tem că finanțarea unor organizații și instituții media apropiate de zona conservatoare ar putea influența dezbaterea publică înaintea unor alegeri.
Guverne europene au acuzat în trecut Washingtonul că încearcă să intervină în politica internă a statelor europene, iar noul program riscă să amplifice aceste tensiuni.
Deocamdată, nu există o listă publică a beneficiarilor, astfel că amploarea și distribuirea efectivă a finanțării nu pot fi evaluate complet.