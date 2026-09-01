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Economie· 1 min citire
Salariile și pensiile, înghețate și în 2027. Scenariu de coșmar pentru milioane de români
Publicat1 sept. 2026, 13:52
SursăRealitatea.net
Scandal național pe veniturile românilor! Pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate și anul viitor, din cauza exploziei datoriei publice. În replică, pensionarii cer o indexare de cel puțin 15% și amenință că vor da Guvernul în judecată, iar viitorul executiv cu puteri depline va decide dacă poate majora veniturile. Jurnalista Realitatea Plus, Alexandra Nistorescu, a analizat situația.
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