Doar trei din cele 10 unităţi de învăţământ din Deva au rezolvat problema încălzirii în clase

Doar trei dintre cele zece unităţi de învăţământ din municipiul Deva au rezolvat problema încălzirii sălilor de clasă
Doar trei dintre cele zece unităţi de învăţământ din municipiul Deva au rezolvat problema încălzirii sălilor de clasă şi-i vor putea primi pe copii în condiţii normale la cursuri, la începutul săptămânii viitoare, relevă o analiză efectuată joi de prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian, cu directorii de şcoli şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean.
Potrivit situaţiilor prezentate de către directorii şcolilor, la Colegiile "Decebal" şi "Regina Maria", precum şi la Liceul de Arte "Sigismund Toduţă", nu sunt probleme cu asigurarea căldurii, fiind deja puse în funcţiune centrale termice pe gaz, astfel că, dacă va fi cazul, şcoala poate începe cu prezenţa fizică a elevilor la cursuri.
"Pentru celelalte şapte unităţi şcolare, lucrările de instalare şi punere în funcţiune ale noilor reţele şi echipamente de alimentare cu energie termică se află în diferite faze de execuţie. În majoritatea cazurilor instalaţiile vor putea fi folosite în luna decembrie a acestui an, cele mai multe probleme tehnice fiind cauzate de necesitatea redimensionării reţelelor electrice şi de încălzire, dar şi de perioada de livrare a centralelor termice de mare capacitate", a informat Instituţia Prefectului.
Prefectul Călin Marian a solicitat celor prezenţi la întâlnire să găsească soluţii pentru ca în şcolile fără încălzire să fie asigurată căldura cu ajutorul unor surse electrice, astfel încât elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a să poată veni la cursuri, dacă situaţia epidemiologică va permite acest lucru.
Totodată, în cazul claselor care nu-şi pot desfăşura activitatea în şcoală, diriginţii trebuie să aibă o foarte bună comunicare cu elevii şi părinţii pentru a fi stabilite detaliile procesului didactic în funcţie de fiecare situaţie în parte, a subliniat prefectul.
Şcolile din Deva nu mai au căldură din luna martie, după ce termocentrala Mintia a fost oprită din cauză că nu mai avea cărbune. Municipalitatea a recurs la soluţia montării unor centrale termice pe gaz la fiecare unitate de învăţământ, însă procesul s-a dovedit a fi unul mai greoi din cauza procedurilor de achiziţie publică.
Sursa: Realitatea de Hunedoara