De ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan premier? Ce a declarat președintele

Președintele Nicușor Dan a explicat vineri de ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.
Șeful statului a spus că europarlamentarul PNL a fost persoana care a avut cele mai multe voturi exprimate de formațiunile prezente la discuții, deși nu există încă o majoritate parlamentară clară.
De ce l-a ales pe Mureșan
Nicușor Dan a declarat că Mureșan a fost prima opțiune a sa și că experiența acestuia din Parlamentul European a contat în luarea deciziei. Președintele a subliniat însă că desemnarea nu pornește de la o majoritate deja formată.
„Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment”, a explicat șeful statului. Nicușor Dan a precizat că și-ar fi dorit să poată desemna un candidat care avea deja în spate o majoritate parlamentară conturată, însă acest lucru nu a fost posibil după consultările de la Cotroceni.
Urmează 10 zile de negocieri
Desemnarea lui Mureșan deschide o perioadă de 10 zile în care premierul desemnat trebuie să formeze echipa guvernamentală, să pregătească programul de guvernare și să încerce să obțină voturile necesare în Parlament.
Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi. PNL, USR, UDMR și grupul minorităților însumează 186 de parlamentari, astfel că mai sunt necesare 47 de voturi.
Apel către partide
Președintele a transmis că responsabilitatea pentru depășirea blocajului politic revine acum partidelor și premierului desemnat.
„Toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern”, a spus Nicușor Dan, precizând că speră ca Mureșan să reușească să construiască o majoritate în intervalul stabilit.
Șeful statului a făcut, de asemenea, apel la formațiunile parlamentare să găsească o soluție pentru formarea unui nou Guvern. Mureșan a acceptat desemnarea și a anunțat că începe lucrul la programul de guvernare împreună cu reprezentanții PNL, USR și UDMR.