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Litoralul românesc, plin și în septembrie. Mamaia și Eforie Nord, cele mai căutate stațiuni

Litoral

Litoral

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 20:48

Peste 10.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend pe litoralul românesc, chiar dacă sezonul estival se apropie de final. Temperaturile de până la 26 de grade și apa mării care ajunge la 21 de grade îi conving pe mulți să mai petreacă câteva zile la malul mării.

În stațiuni, atmosfera este diferită față de lunile de vârf. Plajele sunt mai libere, iar turiștii spun că preferă perioada pentru liniște și pentru temperaturile mai plăcute.

Unii dintre cei care au ajuns la mare au ales sejururi de câteva zile, până la finalul weekendului. Programul „Litoralul pentru toți” este în continuare disponibil, ceea ce menține interesul pentru vacanțele din extrasezon.

Mamaia și Eforie Nord, în top

Potrivit reprezentanților din turism, Mamaia și Eforie Nord sunt cele mai aglomerate stațiuni în această perioadă. Hotelurile care funcționează pe tot parcursul anului înregistrează o cerere ridicată pentru weekendul care urmează.

Pe plaje mai sunt disponibile șezlonguri și umbrele, iar tarifele pornesc de la aproximativ 25 de lei în timpul săptămânii. Turiștii pot practica în continuare sporturi nautice, inclusiv scuba diving, stand-up paddle și kitesurfing, unele activități fiind disponibile până la sfârșitul lunii octombrie.

Raliu la Mamaia

Weekendul aduce și un eveniment sportiv în stațiunea Mamaia. 28 de piloți din șapte țări participă la o competiție desfășurată pe un circuit mixt, cu porțiuni de asfalt și macadam.

Organizatorii au pregătit și zone cu food truck-uri, mașini de competiție și expoziții auto. Accesul publicului este gratuit.

Pentru turiști, vremea favorabilă transformă astfel mijlocul lui septembrie într-o nouă ocazie de a merge la plajă, într-o perioadă în care litoralul este mai puțin aglomerat decât în vârful sezonului.

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