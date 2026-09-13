Anca Alexandrescu: „Uitați-vă în sondaje că sunteți jos, rău de tot, sub nivelul mării. Plecați!”
Anca Alexandrescu
E toamnă, sunt nunți, se mai căsătoresc oamenii, ce să zicem. Am văzut că toată lumea e interesată de cine a fost la nuntă, ce au discutat la nuntă. Ce să zic? Despre domnul Ștefan și doamna Smărăndița am fost prima care am spus, am și luat amendă de la CNA pentru că am spus că au plecat împreună la Paris pe banii voștri, sigur că da.
Dar le urez casă de piatră tuturor. Și domnului Nazare îi urez casă de piatră. Am văzut că a fost și domnul Nicușor Dan cu doamna Mirabela. Am crezut că se grăbește totuși să rezolve criza politică din România, căci i-am văzut pe useriști, pozându-se toți la masă, tinând să ne spună, că ei nu pleacă, sunt la muncă, așa, adică să ne facă sâc-sâc.
N-ați înțeles, domnilor de la USR, că cetățenii își doresc să plecați de acolo. Nu e doar o luptă politică între voi. Așa tratează absolut toate partidele. Cetățenii vor să plecați. Adică voi faceți în ciuda cetățenilor, puneți poze și le spuneți sâc-sâc-sâc, noi suntem toți la muncă, nu plecăm. Păi noi vrem să plecați.
Uitați-vă în sondaje că sunteți jos, rău de tot, sub nivelul mării. Probabil că mult mai jos decât văd în sondaje domnul Ștefureac. Plecați!
Am văzut că și domnul Bolojan a făcut o postare în care a spus ”domne, responsabilitatea, eu nu plec”, dar vrem să pleci. Adică noi vrem să pleci, noi de patru luni de zile așteptăm să pleci. Urlăm de un an de zile să pleci acasă. Vrem să pleci, Bolojan și voi, domnilor de la USR, la fel, nu mai aveți niciun fel de legitimitate.
Țara este blocată. Iată, ambulanța, unitățile de primiri urgențe, toate instituțiile nu mai au bani. Nu au bani de salarii, nu au bani de lucruri elementare. De ce țineți țara blocată, domnule Nicușor Dan? Vreau să folosesc acest pretext și să spun la mulți ani pompierilor, astăzi este ziua pompierilor. O categorie despre care se vorbește doar atunci când sunt lucruri complicate din care ei ne scot în fiecare moment din zi. Atunci când sunt inundații, atunci când sunt situații limită pentru cetățeni. Chiar și pisicuțele le salvează. Dar să fii tu fostul ministru de Interne și să vii să spui că până la Arafat pompierii nu și-au găsit calea, mi se pare absolut halucinant și inadmisibil.
Am pus pe pagina mea zilele trecute faptul că Arafat a fost pus sub învinuire și este inculpat în dosarul cu elicopterul. Habar n-am care este adevărul, dar ar trebui să răspundă pentru multe lucruri. Colectiv, pandemie și multe alte lucruri. Ok, dacă l-au prins cu elicopterul, să răspundă cu elicopterul, dar ce mai caută în fruntea acestui departament, adică l-a luat pe persoană fizică, este pe viață acolo? Adică eu când l-am cunoscut acum foarte mulți ani, avea un bun simț incredibil. Nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs. Un om cu bun simț, în situații de genul acesta, face un pas în lateral. Până când își lămurește situația. La fel ca și Ciucu. Dar să vii să spui tu, fost ministru de interne, că pompierii nu și-au găsit drumul până la Arafat? Doamne, ferește! Doamne ferește.
Ca să nu mai spun cât îi terrorizează Arafat și cum încearcă să distrugă departamentul de pompieri, să-l absoarbă, să-l conducă, să-l călărească și o să mă ocup eu într-o zi de lucrul acesta. Acum sunt alte lucruri stringente, dar mi este foarte clar că nimeni și nimic nu trece peste Arafat. Eu sper că pompierii să fie la fel de curajoși în ceea ce privește statutul lor și ceea ce li se întâmplă, să vorbească într-o zi public de ceea ce pățesc și ceea ce pătimesc din cauza lui Arafat. Și cineva în țara asta, într-o zi, să facă dreptate. Pentru că oamenii aceștia salvează zilnic mii de vieți. Ca de altfel și cei de la ambulanță, care la fel sunt terorizați de Arafat de ani de zile.
Mă întorc însă acum la ceea ce spuneam mai devreme. Țara este într-un blocaj incredibil. Până la sfârșitul lunii septembrie nu mai sunt bani. Acest guvern interimar nu poate să facă sub nicio formă rectificare. Parlamentul poate să facă în anumite condiții. Ce o să se întâmple la final de septembrie dacă nu va reuși Nicușor Dan să-și aranjeze în cap poveștile lui și să desemneze naibii odată un premier, oricare ar fi el. Trece bine, nu trece, facem alegeri anticipate. Dar faceți naibii ceva, că țara este în colaps. Nu vedeți ce se întâmplă?
Trăiți pe altă lume, îl văd pe Nicușor Dan după ce a fost la nuntă și înțeleg că a discutat politică. Văd unii acum care spun, dom'le, s-a dus la nuntă la Năzare, gata, e clar. Este pe lista scurtă, are mai multe șanse decât Grindeanu, are mai multe șanse. Nu mă interesează lucrurile astea. Mă interesează că România are nevoie de un guvern plin. Fie că puneți un guvern acum, fie că faceți alegeri anticipate, dar faceți ceva!
Sunteți niște impotenți politici, toți, fără excepție. Vă bateți joc de o țară întreagă de peste patru luni de zile, aproape cinci luni de zile. Nu sunteți în stare să treceți peste orgolii, peste jocurile politice, peste interesele de grup, să vă puneți la masă și să faceți ceva bun pentru țara asta și pentru locuitorii ei. Mă refer la toate partidele. Absolut.
Toți votanții tuturor partilor sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. România merge într-o direcție greșită. Cum vedeți, peste 80% din români spun acest lucru. Nu mai merge cu cârpeală, nu mai merge cu vrăjeli. Domnule Bolojan, plătiți-vă, domnule, mâncarea pe luna august la RA PPS. Ați rămas în urma. Domnul Jurca, am înțeles că v-ați aranjat să plecați în Texas, dar plătiți-vă consumația pe care o faceți la guvern.
Ăștia sunt oamenii care ne conduc azi. Am văzut că Ilie Bolojan nu s-a dus la nunta șefei sale de cabinet, s-a dus în campanie electorală la Lacul Morii. Cu ăla de l-a lăsat șef la sectorul 6, Ciucu. Ciucu care are dosar penal. Domnul ăsta care a rămas la sectorul 6, el și cu soția lui trăiesc cu 10.000 de euro pe an din public amândoi, pentru că sunt abonați la bani publici. Și s-a dus Bolojan, ”vai, vai, mi-au dat lacrimile” și-a dus el aminte de zilele când era el primar. Du-te mă înapoi la Oradea dacă ți-e dor. Du-te înapoi la Oradea.
M-am întâlnit vineri la un mall din București, pentru că joi seara am spus la emisiune că nu înțeleg pe cei care mă urăsc, nu sunt de acord cu mine, nu mă suportă, dar se uită la emisiune și mă comentează. M-am întâlnit cu un domn care nu era de acord cu mine și mi-a zis, ”eu sunt din aia care, să știți, sunt dependent de emisiune, nu pot să schimb”. Mi-a zis omul că este liberal, omul a fost extraordinar de simpatic, am discutat foarte frumos, deși aveam opinii diferite, am găsit și opinii comune, ca să zic așa. După ce am stat de vorbă preț de 10 minute, după aceea ne-am reîntâlnit și a și vrut să facă o poză cu mine. Îl salut, bănuiesc că se uită în această seară la emisiune.
Ceea ce vreau să vă transmit este că, iată, oameni cu opinii diferite, oameni întregi la minte pot să discute, să găsească puncte comune. Asta am și eu pretenția de la voi și cei care sunteți la putere și cei care sunteți în opoziție. Să puneți naibii mâna să vă așezați la masă și să găsiți punctele alea comune în interesul țării și al poporului român.
Că l-am văzut pe Nicușor că a plecat în Finlanda, s-a întâlnit cu Cancelarul Merz, ce credeți că a vorbit acolo? Despre bugetul, UE, securitatea pe flancul estic și aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Bă, dar despre români și România? Eu vă spun, nu despre asta a vorbit. A vrut să vorbească, vreau să-i întrebe cum e cu AfD-ul. Zine, tată, că vine și peste noi. Vine uraganul și la noi, că noi avem AUR, voi aveți AfD-ul, cu tot cu a începe. Spune-ne ce să facem, cum să facem, nu mai aveți nicio șansă.
Nu mai aveți nicio șansă pentru că vă ia lumea pe sus. Am văzut că au ieșit 150.000 de oameni din Germania în stradă împotriva AfD și s-a votat democratic. Vai, am văzut-o pe Angela Merkel. Mamă, a plâns, a fost șocată când a văzut rezultatele din Germania. Păi, măi, cucoană! Nu tu ești autoarea ceea ce se întâmplă astăzi din Europa? Nu tu erai mă la braț cu Putin? Vă trăgeați de jartele? Nu tu aveai gaz cu preț preferențial, nu tu ai zis: "bă, să deschidem granițele Europei" și acum nu mai știți care încotro să fugiți? Și acum vă șocați: "vai, vai, ce s-a întâmplat!". Este rezultatul politicilor voastre?
Nicușor, în loc să stea la București, să găsească o soluție și să vină să facă o nominalizare, îl trimite pe Tomac, pe nu știu unde, iarăși dă mesaje de astea, vai, la canonizarea unor sfinți din Serbia. Ce mă? Ce? Astea-s mă prioritățile voastre? Ce o să facă mă medicii? Cu ce o să lucreze în următoarele săptămâni? Ce o să facă cei de la ambulanță? Cine răspunde mă pentru oamenii care nu vor putea fi salvați din cauza inconștienței voastre politice? Ce o să facă? Chiar nu vă e așa puțină rușine? Până unde mergeți?
Am înțeles. Bolojan vrea să radă PNL-ul, să-l depenelizeze și să-l userizeze complet. A reușit în mare proporție. Va reuși probabil și cu alții prin țară. Pentru că pe valul ăsta populist și împreună cu cei de la AUR se vor face niște schimbări legislative pe care eu le susțin. Adică votarea în două tururi. Eu susțin acest lucru și cred că este sănătos pentru democrația românească, și multe altele și se va face curățenie. Doamne ajută! Dar primul care trebuie să plece e Bolojan și gașca useristă care nu are altă preocupare decât să mai dea o lovitură României.
Urmărim cu atenție și preocupare, aș putea spune, ceea ce se întâmplă în Europa. Așteptăm rezultatele legilor din Suedia și acolo bate un vânt să vedem că partidele erau la egalitate, să vedem dacă câștigă partidul social-democrat care era la putere sau partidul premierului care poate obține o victorie istorică și pentru prima oară să vină să preia guvernarea.
Urmărim și ce se întâmplă la Cardiff, unde Irlanda de Nord și țara Galilor se întâlnesc ca să semneze un document, să obțină independența. Ați văzut ce a zis Trump? Nu văzusem, i-a arătat Bogdan Tiberiu Iacob, dar se leagă de cea de evenimentul de la Cardif. Ați văzut, da? Că așteaptă să vadă Irlanda unită. Se întâmplă lucruri peste tot. Doar în România suntem încremeniți în timp.
Mă bucur foarte tare că vin ciobanii la București. Și o să vă și arăt în seara asta cum se pregătesc, să vadă cât mai mulți oameni și poate se alătură de mersurile lor din 15 septembrie. Mâine seară va fi aici în platouul Luis Lazarus, care i-a și dus pe ciobani la Bruxelles și vor fi și ciobani în legătură cu noi și bineînțeles că pe 15 le voi da platformă să vorbească.
Eu mă întreb ce campanie electorală face Bolojan. I-am văzut pe unii că sunt deranjați că Georgescu este în campanie electorală. Pe cine deranjează? Că văd că îi se alocă spații mari în presa hashtagistă. Disperarea e mare, nu-i așa? Vă înțeleg. Caută tot felul de chichițe, subiecte, ca să mai scoată un scandal în legătură cu Georgescu. Sau chiar cu AUR. Degeaba. Nu veți putea opri această direcție. Este foarte clară.
Va veni și momentul când oamenii vor ajunge cu cuțitul la os, că mai puțin, uite, deja s-a făcut rece afară, deja s-a micșorat ziua, oamenii intră mai devreme în case, nu mai pleacă prin vacanțe, că a început școala și încep să vadă că facturile sunt din ce în ce mai mari, mâncarea este din ce în ce mai scumpă, serviciile sunt din ce în ce mai scumpe și când o să le ajungă cuțitul la os, sper eu că vor și acționa.
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