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Accident feroviar în Cehia: două trenuri s-au ciocnit, zeci de pasageri răniți

Accident feroviar în Cehia: două trenuri s-au ciocnit, zeci de pasageri răniți

Accident feroviar în Cehia: două trenuri s-au ciocnit, zeci de pasageri răniți

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 20 nov. 2025, 18:31

Accident feroviar în Cehia: două trenuri s-au ciocnit, zeci de pasageri răniți

Un grav accident feroviar a avut loc joi dimineață în sudul Cehiei, unde două trenuri de pasageri s-au ciocnit, provocând rănirea a 47 de persoane, potrivit Radio Praga International.

Accident feroviar în Cehia: două trenuri s-au ciocnit, zeci de pasageri răniți

Impactul s-a produs la scurt timp după ora 6:00, pe ruta dintre Zliv și Dívčice, atunci când un tren expres care circula între České Budějovice și Plzeň a lovit un tren local, relatează agenția CTK.

Regiunea în care a avut loc coliziunea se află la aproximativ 130 de kilometri sud de Praga. Imaginile surprinse la fața locului arată deteriorări severe în zona frontală a garniturilor. Pompierii au intervenit pentru a-l elibera pe mecanicul unuia dintre trenuri, rămas blocat în cabină.

Potrivit Petrei Kafková, purtătoare de cuvânt a serviciilor de urgență din Boemia de Sud, paramedicii au acordat îngrijiri pentru 47 de persoane, dintre care 27 au necesitat transport la spital. Patru victime sunt în stare gravă, iar alte nouă prezintă răni de intensitate medie.

Ministrul Transporturilor, Martin Kupka, a transmis pe platforma X că ancheta este în desfășurare, însă primele date indică faptul că unul dintre trenuri ar fi trecut pe lângă un semnal aflat pe „oprire”.

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