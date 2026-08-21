Sanatate· 1 min citire

De la 1 septembrie, sunt români care pot renunța la cardul de sănătate. Pot folosi un alt document

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 21 aug. 2026, 15:22

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat că, începând cu 1 septembrie 2026, o parte dintre români nu vor mai fi obligați să folosească cardul clasic de sănătate.

Validarea serviciilor medicale la medic, spital sau farmacie, precum și eliberarea rețetelor compensate și gratuite, se vor putea face prin intermediul Cărții electronice de identitate (CEI).

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației, ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate, care devine și card de sănătate”, a explicat șeful CNAS. CEI nu stochează date medicale, ci doar o semnătură digitală și facilități de comunicare cu instituțiile.

Cardurile de sănătate actuale rămân valabile în paralel, până la implementarea completă a sistemelor și preschimbarea actelor de identitate. Cartea electronică de identitate se obține de la serviciile de evidență a persoanelor.

Cetățenii pot alege între CEI (cu cip) și cartea de identitate simplă (fără cip). Doar CEI poate înlocui cardul de sănătate și permite călătoriile în UE și Spațiul Schengen fără pașaport. Vechile buletine pot fi folosite până la expirare, dar nu mai târziu de 3 august 2031.

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