Premieră la Institutul Clinic Fundeni: intervenții HoLEP cu tehnologia MOSES, o tehnologie de ultimă generație în tratamentul minim invaziv al adenomului de prostată

Publicat 1 oct. 2026, 16:21 Actualizat 1 oct. 2026, 16:32

O premieră medicală a avut loc la Institutul Clinic Fundeni, unde au fost realizate intervenții HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) cu tehnologia MOSES, una dintre cele mai moderne soluții folosite în tratamentul minim invaziv al adenomului de prostată. Operațiile au fost efectuate în cadrul Centrului de Uronefrologie și Transplant Renal, condus de Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu, de către Dr. Mihai Dobra și Dr. Bogdan Haineala, sub îndrumarea Prof. Mario Sofer, reputat specialist în endourologie, venit de la Tel Aviv.

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