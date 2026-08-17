Advertising
Politica· 1 min citire
Propunerea formații unei comisii de anchetă după întâlnirea Bolojan–Tănăsescu, respinsă in Senat
Plenul Senatului
Publicat17 aug. 2026, 13:20
Actualizat17 aug. 2026, 14:41
SursăRealitatea Plus
Biroul Permanent al Senatului a respins propunerea de înființare a unei comisii de anchetă după întâlnirea controversată dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Într-o acțiune fără precedent, președinții instanțelor din întreaga țară, CSM și Înalta Curte cer explicații și lămuriri privind această întâlnire.
Citește și
- 16:50Sorin Grindeanu, prima reacție după decizia CCR privind declarațiile de avere: „Trebuie să vedem motivarea”
- 15:12Ilie Bolojan, despre prețul carburanților: „Creșterea are efect asupra inflației”
- 14:05Simina Tănăsescu nu mai este judecător raportor pe Legea integrității (surse)
- 13:58Bolojan: Romgaz s-a angajat să finalizeze Centrala Termoelectrică Iernut până la finalul anului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News