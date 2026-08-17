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Propunerea formații unei comisii de anchetă după întâlnirea Bolojan–Tănăsescu, respinsă in Senat

Plenul Senatului

Plenul Senatului

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat17 aug. 2026, 13:20
Actualizat17 aug. 2026, 14:41
SursăRealitatea Plus

Biroul Permanent al Senatului a respins propunerea de înființare a unei comisii de anchetă după întâlnirea controversată dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Într-o acțiune fără precedent, președinții instanțelor din întreaga țară, CSM și Înalta Curte cer explicații și lămuriri privind această întâlnire.

45 de semnături ar fi fost necesare pentru a fi înființată o astfel de comisie, dar acestea nu au fost strânse, potrivit Realitatea Plus.

Comisia urma să ceară informații și să stabilească ce s-a întâmplat în cadrul controversatei întâlniri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, însă în absența acestuia.

Controversata întâlnire a stârnit deja o furtună atât în mediile justiției, cât și în politică. Asociațiile magistraților și Înalta Curte de Casație și Justiție au cerut lămuriri de urgență, pentru că este pusă la îndoială credibilitatea CCR și a deciziilor luate de aceasta.

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