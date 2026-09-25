Femeie salvată azi-noapte din Munții Ceahlău

Greșelile care au dus la intervenția Salvamont și recomandările pentru turiști.
O femeie a fost recuperată în timpul nopții din Munții Ceahlău, după ce a rămas blocată pe traseu din cauza unor decizii care i-au îngreunat coborârea în siguranță.
Salvamontiștii au intervenit pentru localizarea și evacuarea acesteia, iar după misiune au transmis o serie de recomandări importante pentru cei care merg pe munte.
Intervenție Salvamont în Munții Ceahlău
Operațiunea de salvare s-a desfășurat în condiții dificile, pe timpul nopții, după ce femeia nu a mai reușit să își continue deplasarea pe traseu. Echipele Salvamont au intervenit pentru a o găsi și a o conduce în siguranță într-o zonă accesibilă.
Ce greșeli au dus la situația de risc
Potrivit salvamontiștilor, turista a făcut mai multe greșeli care au contribuit la apariția situației de pericol:
a rămas pe traseu după lăsarea întunericului;
nu și-a planificat corespunzător timpul necesar pentru coborâre;
a ajuns într-o zonă în care deplasarea în siguranță a devenit dificilă.
Specialiștii atrag atenția că astfel de decizii pot transforma o drumeție obișnuită într-o intervenție de urgență.
Recomandările Salvamont pentru drumețiile în Ceahlău și pe alte trasee montane
Pentru a evita incidente similare, Salvamont recomandă turiștilor să respecte câteva reguli esențiale înainte de a pleca pe munte:
porniți pe traseu suficient de devreme pentru a încheia drumeția pe lumină;
alegeți un traseu adaptat nivelului de pregătire fizică;
verificați prognoza meteo înainte de plecare;
purtați echipament adecvat și o sursă de iluminare de rezervă;
anunțați pe cineva despre traseul ales și ora estimată de întoarcere.
De ce cresc riscurile după lăsarea întunericului
Munții Ceahlău atrag anual numeroși turiști, însă salvatorii montani avertizează că orientarea pe trasee devine mult mai dificilă pe timpul nopții. Vizibilitatea redusă poate favoriza rătăcirea, accidentările și blocarea în zone greu accesibile, ceea ce prelungește și complică misiunile de salvare.