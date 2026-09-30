Nicușor Dan, vizită oficială în Cehia. Întâlniri cu Petr Pavel și Andrej Babiš la Praga

Nicușor Dan efectuează o vizită oficială la Praga. Președintele României se întâlnește cu Petr Pavel, Andrej Babiš și comunitatea românească din Cehia.
Președintele Nicușor Dan efectuează miercuri o vizită oficială în Cehia, la invitația omologului său ceh, Petr Pavel. Șeful statului român are programate la Praga mai multe întâlniri la nivel înalt, inclusiv cu președintele Cehiei și premierul Andrej Babiš.
Vizita oficială a lui Nicușor Dan în Cehia are loc pe 30 septembrie, în aceeași zi în care Parlamentul României urmează să voteze învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.
Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda președintelui României la Praga include întrevederi cu Petr Pavel, președintele Republicii Cehe, cu Andrej Babiš, premierul ceh, precum și cu președinții celor două camere ale Parlamentului de la Praga. Nicușor Dan va avea, de asemenea, o întâlnire cu membri ai comunității românești din Cehia.
Nicușor Dan și Petr Pavel, întâlnire la Castelul Praga
Prima întâlnire importantă din cadrul vizitei are loc la Castelul Praga, unde Nicușor Dan va fi primit de președintele Petr Pavel. Întrevederea este programată la ora 11:30, ora României, iar ulterior cei doi șefi de stat vor susține o conferință de presă comună.
La ora 16:20, președintele României are programată o întâlnire cu premierul ceh Andrej Babiš. Seara, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din Cehia.
Vizita oficială se va încheia cu participarea președintelui României la dineul oficial oferit de Petr Pavel și Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová.
Securitatea Europei și cooperarea România-Cehia
Discuțiile dintre oficialii români și cehi vor viza cooperarea bilaterală, agenda europeană și colaborarea în cadrul NATO, cu accent pe securitatea Europei în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Pe agenda vizitei se află și dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Cehia, precum și atragerea și dezvoltarea investițiilor. Un domeniu de interes este industria de apărare, potrivit Administrației Prezidențiale.
Nicușor Dan, vizită în Cehia în ziua votului pentru Guvernul Mureșan
Vizita președintelui României la Praga are loc în aceeași zi cu votul de învestitură pentru Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.
Votul este programat în Parlament de la ora 13:00, iar cabinetul propus are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit.