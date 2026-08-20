Ministrul Muncii, avertisment pe Legea Salarizării: „O depășire a anvelopei de 12 miliarde este descurajată de Comisia Europeană”

Proiectul noii Legi a salarizării unitare a intrat într-o etapă decisivă după o serie de testări formale realizate cu executivul european. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a subliniat că respectarea plafonului de 12 miliarde de lei este esențială pentru a evita un risc major de retrogradare a ratingului de țară, ale cărui consecințe economice ar fi nemăsurat mai grave decât simpla neîndeplinire a jalonului.
Dragoș Pîslaru a explicat că discuțiile cu Comisia Europeană au vizat trei condiții fundamentale: sustenabilitatea fiscal-bugetară, echitatea grilelor de salarizare și introducerea unor filtre stricte de control. În timp ce Comisia nu stabilește bugetul intern al României, orice suplimentare financiară peste limita maximă asumată de 12 miliarde de lei este ferm descurajată de partenerii europeni, fiind considerate nerealiste încercările de negociere separată cu familiile ocupaționale. Proiectul tehnic ajustat este pus la dispoziția partidelor politice pentru asumare și trimitere în Parlament.
Ministerul Muncii a finalizat versiunea tehnică actualizată a Legii Salarizării, în urma consultărilor desfășurate în ultimele săptămâni cu reprezentanți din Educație, Sănătate, Cultură, Diplomație, Justiție și Administrație Publică. Noua formă integrează ajustări tehnice menite să asigure o echitate reală în tot sistemul bugetar.
Ministrul Dragoș Pîslaru a precizat că noile limite salariale au la bază o evaluare transversală riguroasă efectuită de Banca Mondială, iar mesajul transmis sindicatelor și liderilor politici este categoric: nicio categorie ocupațională nu va putea depăși pragurile stabilite prin această grilă. Totodată, proiectul include un mecanism strict de monitorizare comun între Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii pentru a preveni derapajele bugetare neprevăzute. Decizia finală privind forma care va fi depusă în Parlament aparține acum coaliției de guvernare.