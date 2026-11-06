România susține aderarea Albaniei la Uniunea Europeană. Agenda discuțiilor de la București
România susține aderarea Albaniei la Uniunea Europeană / Guvernul României
România și Albania au discutat la București despre aderarea la UE, securitatea regională și restituirea Casei Iorga din Saranda către statul român.
Aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și restituirea Casei Iorga către statul român s-au numărat printre principalele subiecte abordate la București, în cadrul întâlnirii dintre premierul Luca Niculescu și delegația Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe al Albaniei, condusă de Ferit Hoxha.
Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Albania, cooperarea în domeniul securității regionale, dezvoltarea schimburilor economice și susținerea parcursului european al statului albanez.
România reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Albaniei
În cadrul întrevederii de la Palatul Victoria, premierul Luca Niculescu a reconfirmat susținerea României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și pentru continuarea procesului de extindere a spațiului comunitar în Balcanii de Vest.
Sprijinul Bucureștiului vizează și parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, în contextul obiectivului de consolidare a stabilității și securității pe continent.
Oficialii au discutat, de asemenea, despre importanța cooperării militare și despre contribuția Albaniei la misiunile NATO. Participarea trupelor albaneze la activitățile Alianței a fost apreciată drept o expresie a solidarității dintre statele membre și a angajamentului comun pentru securitatea regională.
Pe agenda întâlnirii s-au aflat și oportunitățile de cooperare economică și de investiții, inclusiv cele favorizate de dezvoltarea conexiunilor aeriene dintre cele două țări.
Casa Iorga din Saranda, un dosar important în relația România–Albania
Un subiect aparte al discuțiilor l-a reprezentat situația Casei Iorga din Saranda, imobil cu o importantă valoare istorică și simbolică pentru România.
Premierul Luca Niculescu și-a exprimat încrederea că dosarul privind restituirea proprietății către statul român va fi soluționat fără întârzieri. Deocamdată, comunicatul referitor la întrevedere nu indică un termen concret pentru finalizarea procedurilor.
Casa Iorga are o istorie legată de personalitatea istoricului Nicolae Iorga și de relațiile de prietenie dintre România și Albania. În 1932, regele albanez Ahmed Zogu i-a oferit lui Iorga un teren situat pe malul Mării Ionice, la Saranda, în semn de apreciere pentru contribuția istoricului român la cunoașterea și promovarea istoriei poporului albanez.
Doi ani mai târziu, Nicolae Iorga a donat terenul statului român, iar aici a fost construit Institutul Român din Albania, inaugurat în 1937.
O proprietate cu o istorie complicată
După schimbările politice din Albania, imobilul a fost naționalizat, iar în 1992 a ajuns în proprietate privată. Situația juridică a fost tranșată prin hotărâri judecătorești albaneze definitive din 2007, care au recunoscut dreptul de proprietate al statului român.
Cu toate acestea, punerea efectivă în aplicare a deciziilor a întârziat ani la rând, iar recuperarea imobilului a rămas un subiect constant pe agenda diplomatică dintre București și Tirana.
În mai 2026, fostul ministru de Externe Oana Țoiu anunța că România și Albania au convenit asupra unor pași pentru deblocarea dosarului. Subiectul a revenit în discuție și în cadrul întâlnirilor oficiale desfășurate la București în noiembrie.
Casa Iorga reprezintă nu doar o problemă patrimonială, ci și un simbol al legăturilor istorice și culturale dintre cele două state. Recuperarea sa ar marca un pas important în valorificarea acestui patrimoniu comun.
Cooperarea regională, o altă prioritate pentru București și Tirana
Întâlnirea dintre premierul român și delegația albaneză a reconfirmat interesul ambelor părți pentru dezvoltarea relațiilor politice și economice, precum și pentru menținerea stabilității în regiune.
Susținerea aderării Albaniei la Uniunea Europeană și soluționarea dosarului Casei Iorga rămân două teme importante ale dialogului bilateral, cu implicații atât pentru cooperarea europeană, cât și pentru protejarea patrimoniului istoric românesc din Albania.
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News