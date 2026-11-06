Niculescu: România trebuie să producă mai mult; avem un plan de relansare în valoare de multe miliarde

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat, joi seara, că România trebuie să producă mai mult, iar Guvernul pregătește un plan de relansare economică, în valoare de mai multe miliarde, care va intra în vigoare la începutul anului viitor.
Premierul a făcut aceste precizări întrebat despre măsurile de stimulare a economiei avute în vedere de Guvern.
'România trebuie să producă mai mult. Companiile trebuie să vrea să vină în România, să rămână în România, să investească în România. De la 1 ianuarie dispare impozitul minim pe cifra de afaceri, care a fost atât de criticat și care a dus la atâtea închideri de companii. Deci acesta este un lucru bun pentru că va duce la apariția unor noi companii sau la rămânerea unor noi companii și la crearea de locuri de muncă. Avem un plan de relansare, în valoare de multe miliarde, care intră în vigoare de la începutul anului viitor și în care sunt măsuri foarte concrete, atât pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că ele sunt coloana vertebrală a unei economii, sunt fonduri care sunt direcționate către Banca de Investiții și Dezvoltare, care este o bancă destinată să sprijine economia românească și acolo sunt mai multe măsuri care vor ajuta la relansarea economiei', a declarat Luca Niculescu, la Antena 3.
Premierul s-a declarat optimist în privința unei creșteri economice în 2027 și a evidențiat importanța aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
'Cum spuneați, nu putem doar strângând cureaua să așteptăm să fie mai bine. Trebuie neapărat că economia să devină mai productivă. Sunt optimist că la anul vom avea și creștere economică, vreau să intrăm și în OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Suntem foarte aproape, adică știți că sunt opt țări care bat la poarta OCDE, toate, de fapt șase dintre noi am început procesul în același timp, România este prima care practic a încheiat procesul. Suntem foarte aproape, sper să se întâmple rapid', a declarat Niculescu.
Întrebat dacă România ar putea adera la OCDE până la sfârșitul acestui an, premierul a evitat să avanseze un termen precis.
'Evit să dau termene, dar da, în următoarele luni, în următoarele luni', a precizat premierul.
Niculescu a susținut că aderarea la OCDE va aduce beneficii economiei românești, în special prin atragerea investițiilor și crearea de locuri de muncă.
'Este clubul economiilor dezvoltate ale acestei lumi. În primul rând, înseamnă mulți bani care vin în România, multe fonduri de investiții, cele mai mari fonduri de investiții din lume, nu pot să investească, nu pot să bage bani, decât în țări care sunt membri ale OCDE. Vorbeam cu directorul unei mari bănci din România acum câteva zile, care îmi spunea, e foarte simplu, voi avea acces la de 10 ori mai multe fonduri decât am în prezent. (...) Este un raport preliminar al Băncii Naționale, care arată că aderarea României la OECD poate să aducă un surplus la Produsul Intern Brut între 0,8 și 1% pe an. Toate țările care au intrat în OECD au avut parte de acest boom economic. Investiții mai multe înseamnă simplu, locuri de muncă mai multe. Deci vor fi mai multe locuri de muncă create în România. Va fi un stat care va funcționa mai bine și asta cred că ne dorim cu toții, pentru că OECD este cea mai bună școală de guvernare care există în lume', a explicat Niculescu.