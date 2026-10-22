Reacție exclusivă de peste ocean pentru Televiziunea Poporului. SUA - prezente cu un avion deasupra Mării Negre

Publicat 22 oct. 2026, 20:26 Sursă Realitatea.net

NATO confirmă în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că Statele Unite au trimis un avion care patrulează deasupra Mării Negre. Este vorba despre P-8 Poseidon, aeronava de patrulare maritimă a Marinei americane, care are scopul de a urmări nave și submarine și supraveghează traficul de pe mare. Totul, în contextul incidentelor recente din apele teritoriale ale României și Bulgariei. Informația a fost făcută publică de Ana Maria Păcuraru, jurnalistă acreditată la Casa Albă, care a prezentat reacția primită de la reprezentanții comandamentului militar al NATO.

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