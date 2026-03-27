Premierul Slovaciei Robert Fico ajunge la București pentru discuții cruciale cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Premierul Slovaciei, Robert Fico, va efectua vineri o vizită oficială în România, unde va avea o rundă de discuții la Palatul Victoria cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Vizita marchează consolidarea relațiilor bilaterale și deschiderea unor noi direcții de cooperare între cele două state.
Agenda întâlnirii de la București
Conform programului anunțat de Guvern, cei doi șefi de executiv vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții extinse în plenul delegațiilor, în cadrul unui dejun oficial de lucru. Temele abordate sunt așteptate să vizeze cooperarea regională, proiecte economice comune și coordonarea în cadrul Uniunii Europene.
Un moment important al vizitei îl reprezintă ceremonia de semnare a unui memorandum de înțelegere între ministerele Culturii din România și Slovacia, document valabil pentru următorii cinci ani și menit să intensifice schimburile culturale și colaborările instituționale.
Vizită la Oradea și întâlnire cu comunitatea slovacă
După-amiază, Ilie Bolojan și Robert Fico se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din România. Discuțiile sunt orientate spre sprijinirea identității culturale și a proiectelor comunitare.
Întâlnire la Palatul Cotroceni
În debutul zilei, premierul slovac va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, pentru un dialog privind relațiile bilaterale și situația regională.
Dacă vrei, pot transforma textul într-o variantă mai analitică, mai scurtă sau adaptată pentru televiziune.
Citește și:
- 08:59 - Rusia a scos la licitație resursele naturale din teritoriile ucrainene ocupate
- 08:55 - Război în Orientul Mijlociu. Risc nuclear major în Iran: avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
- 08:51 - Controlul judiciar al lui Călin Georgescu, contestat în instanță: peste un an de restricții pentru președintele interzis
- 08:39 - Bolojan avertizează: „Suntem într-un an dificil atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru guvern. Nu mai putem continua cu deficite foarte mari”
