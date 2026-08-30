Marcel Ciolacu neagă categoric că l-ar fi primit pe Fănel Bogoș la Guvern: „Nu ați fost niciodată la mine!”

Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a intervenit în direct la Realitatea Plus pentru a dezminți ferm afirmațiile omului de afaceri Fănel Bogoș, care susținea că s-ar fi întâlnit cu acesta la Palatul Victoria pentru a-i expune problemele din afacerile sale.
Discuția a trecut rapid la momente de tensiune în momentul în care Bogoș a susținut că a fost introdus în biroul premierului de către fostul secretar de stat Daniel Botănoiu.
Ciolacu: „La Palatul Victoria nu intră nimeni la prim-ministru fără acceptul SPP”
Reacția liderului politic a fost promptă, indicând că procedurile stricte de securitate ale Serviciului de Protecție și Pază (SPP) contrazic versiunea omului de afaceri.
„Domnul Bogoș, la Palatul Victoria nu intră nimeni la prim-ministru decât cu acceptul SPP-ului. Eu nu am avut plăcerea și nici onoarea să vă cunosc pe dumneavoastră. Domnul Botănoiu nu a fost la mine în birou niciodată însoțit de către nimeni. Cred că confundați... într-adevăr, prim-miniștrii României s-au schimbat foarte des. Nu ați avut în viața dumneavoastră nicio întâlnire cu mine”, a declarat Marcel Ciolacu.
Fostul premier a anunțat că va solicita oficial evidențele SPP pentru a demonstra public că Bogoș nu a pășit în biroul său, avertizându-l pe acesta să nu folosească neadevăruri pentru a acoperi eventuale intervenții de natură politică: „Nu încercați să spuneți o minciună sau să acoperiți o faptă și o intervenție politică la un prim-ministru! Nu ați fost niciodată la mine.”
Omul de afaceri insistă, dar acceptă o viitoare audiență
În ciuda dezmințirii categorice, Fănel Bogoș a continuat să susțină că vizita a avut loc, lansând totodată o invitație către Ciolacu pentru o discuție privitoare la problemele economice din județul Buzău. Fostul prim-ministru s-a arătat deschis pentru un dialog instituțional transparent, cu condiția ca acesta să se desfășoare cu respectarea adevărului.
„N-am nicio problemă să mă văd cu un om de afaceri împreună cu consilierii, n-am avut nici înainte, dar spuneți adevărul! Îl cunosc pe domnul Botănoiu, dar nu am cunoștință de problemele dumneavoastră, iar un prim-ministru nu face politica unei persoane”, a încheiat Ciolacu.