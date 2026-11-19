Președintele american l-a numit „prieten” pe liderul rus, înaintea unei reuniuni trilaterale cu Xi Jinping, organizată la summitul APEC din Shenzhen.
Președinții Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, au avut joi, 19 noiembrie, o întrevedere în marja summitului APEC de la Shenzhen. Discuția a durat aproximativ 40 de minute și a fost descrisă de Casa Albă drept informală. Înainte de ieșirea presei din sală, Trump l-a salutat cordial pe omologul rus și l-a prezentat drept „prietenul meu”, exprimându-și încrederea că dialogul poate aduce rezultate importante.
Potrivit Kremlinului, principalul subiect abordat a fost războiul din Ucraina. Consilierul pentru politică externă Iuri Ușakov a apreciat că întâlnirea a decurs bine și a afirmat că Putin a plecat într-o dispoziție excelentă. Cei doi lideri nu au oferit declarații comune la final.
Discuții cu Beijingul și reuniune în trei
Ulterior, Trump s-a întâlnit separat cu Xi Jinping. Liderul chinez a vorbit despre stabilizarea relațiilor dintre Beijing și Washington, în timp ce președintele american a insistat asupra unui echilibru în privința tarifelor comerciale. Trump a susținut și că cei doi împărtășesc obiectivul menținerii deschise a Strâmtorii Ormuz și al împiedicării Iranului să obțină arme nucleare.
Cei trei lideri au apărut apoi împreună la complexul Kylin Villa, pentru reuniunea trilaterală prezentată drept unul dintre momentele centrale ale summitului. Întâlnirea are loc pe fondul competiției strategice dintre marile puteri, dar și al preocupărilor privind comerțul, securitatea și cooperarea tehnologică în regiunea Asia-Pacific. Evenimentul aduce în prim-plan atât perspectivele unui dialog diplomatic, cât și diferențele persistente dintre cele trei state.