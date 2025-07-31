NICUȘOR DAN TRAGE DE TIMP ÎN SCANDALUL VIZITEI ÎN AUSTRIA, ÎN CARE A FOST ÎNSOȚIT DE PARTENERA SA, MIRABELA

Nicușor Dan trage de timp. Președintele spune că are nevoie de 30 de zile pentru a oferi un răspuns privitor la vizita în Austria, în care a fost însoțit de partenera lui, Mirabela.

Realitatea PLUS a depus o solicitare la Administrația Prezidențială pentru a afla cât a costat vizita în Austria, cine a plătit deplasarea pentru partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și în ce calitate a mers aceasta în această deplasare.

Ni s-a spus că ni se va răspunde în termenul legal de 30 de zile, dar că va fi nevoie de mai mult de 10 zile pentru că este nevoie să fie analizate informațiile la care se face referire în această solicitare.

Practic, am fost anunțați că va dura mai mult timp pentru a primi răspunsul la solicitarea pe care am făcut-o. Ne așteptăm, astfel, ca undeva în cursul lunii viitoare să primim răspunsuri la toate aceste întrebări.