Incident grav în Sibiu! O tânără însărcinată a fost târâtă sute de metri de un cal speriat

Momente dramatice într-o localitate din județul Sibiu, unde o tânără însărcinată, în vârstă de 21 de ani, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost târâtă aproximativ 300 de metri de un cal care s-a speriat și a fugit.

Cum s-a produs incidentul

Evenimentul s-a petrecut marți seară în localitatea Hamba, pe strada Pădurii.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, tânăra însoțea animalul și îl ținea de funie în momentul în care calul s-a speriat brusc.

Animalul a smucit puternic funia și a fugit, iar femeia nu a reușit să se desprindă la timp, fiind târâtă pe o distanță de aproximativ 300 de metri.

Victima a fost găsită inconștientă

În urma incidentului, tânăra însărcinată a suferit multiple traumatisme severe.

Echipajele medicale sosite la fața locului au găsit victima în stare de inconștiență.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu au precizat că femeia a fost intubată și stabilizată înainte de a fi transportată de urgență la UPU Sibiu pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii au început cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Anchetatorii urmează să stabilească toate detaliile legate de evenimentul care a dus la rănirea gravă a tinerei.