Dan Dungaciu: ”Președintele ne semnalează că vrea să fie jucător. Liderii vor forța un guvern puternic”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat, luni seară, în direct la Realitatea PLUS, că Nicușor Dan ”ne semnalează că vrea să fie jucător”, iar pentru asta, liderii partidelor vor forța un guvern puternic.

”Președintele vrea, ca să zic așa, să ia hățurile în politica externă și sediul deciziei să se mute de facto și de iure la Cotroceni. Altminteri spus, președintele ne semnalează că vrea să fie jucător”, a declarat Dan Dungaciu.

Potrivit lui, ”asta este o decizie foarte importantă pentru că, din punctul ăsta de vedere, va trebui să ne uităm la cum se constituie guvernul la București, pentru că lucrurile astea se leagă. Cotroceniul devine, ca să zic așa, stăpânul inerelor, el decide politica externă de securitate și politica internă”.

”Noi am vrea să fie toți la guvernare. Dacă se poate să fie toți, îi susținem pe toți și îi sprijinim pe toți să se ducă acolo. Nu sunt convins că vor fi chiar toți. Sigur, ne-ar plăcea să fie cineva, aici se vede incoerența, să fie cineva asociat nemijlocit cu anularea alegerilor, ar fi, din punctul nostru ideal și, din punctul de vedere al americanilor, cel puțin, nu se mai ridică întrebarea.

O să vedem, dar ideea e, ei vor acum, în a doua strigare să fie un guvern puternic pentru domnul președinte, care decide că vrea să fie jucător. Pentru că, ca să fii jucător, trebuie să ai un guvern al tău și puternic”, a mai spus prim-vicepreședintele AUR.

Întrebat dacă ne întoarcem la ”guvernul meu” de pe vremea lui Klaus Iohannis, Dan Dungaciu a răspuns: ”Chiar și înainte, chiar și mai înainte”.

”Deci ne întoarcem la formula în care, nu e așa, președinția decide că trebuie să conducă jocurile aici la București și să vedem cum să se... Deci, de-aia spun, guvernul trebuie să fie puternic. Nu mai merge cu improvizații în care un partid, încă un cvazipartid, încă bucățele din guvern, că nu va fi guvern puternic. Deci vor forța un guvern puternic care să fie predat președintelui și, nu e așa, să ne ducem în trombă spre mai știu eu ce proiecte strategice”, a conchis Dan Dungaciu.