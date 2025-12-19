Advertising
Politica· 2 min citire
Eșec total pentru Nicușor Dan: doar câțiva magistrați și-au arătat disponibilitatea de a merge la Cotroceni
Eșec total pentru Nicușor Dan: doar câțiva magistrați și-au arătat disponibilitatea de a merge la Cotroceni
Doar câțiva magistrați și-au arătat disponibilitatea de a merge la Cotroceni dintr-o listă de sute de persoane, și de a vorbi cu șeful statului despre problemele din justiție
Citește și
- 23:13Radu Miruță, despre drona doborâtă: „Indiciile incipiente conduc către un model de proveniență rusească”
- 19:17Grindeanu, după vizita președintei Indiei: „Sunt convins că avem de câștigat din parteneriatul cu un gigant economic global”
- 15:25Mihai Fifor: ”Pleacă, Ilie! Fă un bine României și du-te! Românii nu sunt bătaia ta de joc! Ai eșuat grav încă o dată”
- 14:07Sorin Grindeanu îl amenință pe Ilie Bolojan cu plângere penală:”Nu vom permite nimănui să distrugă sistemele publice din România”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News