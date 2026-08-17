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Politica· 2 min citire
Cum s-a profitat de criza lui Bolojan. Facturi la energie cu până la 40% mai mari din toamnă
Publicat17 aug. 2026, 13:08
SursăRealitatea PLUS
Românii s-ar putea trezi din septembrie cu facturi la energie electrică mai mari cu până la 40%. Mai mulți furnizori au început deja să le trimită clienților oferte cu prețuri ridicate. În unele cazuri, un kilowatt-oră ajunge la 1,94 lei. Pentru un consumator casnic, scumpirea ar putea însemna aproximativ 80 de lei în plus la factură, chiar dacă nu folosește mai multă energie, conform Realitatea PLUS.
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