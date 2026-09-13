Crin Antonescu atacă direcția PNL și îl critică dur pe Bolojan: „Să meargă la hashtag-tefeliștii, postbăsiștii, rezist, ce sunt ei acolo”

Publicat 13 sept. 2026, 22:40 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu a făcut, într-un interviu pentru Realitatea PLUS, o radiografie dură a Partidului Național Liberal și a direcției politice pe care partidul a ajuns să o urmeze. Fostul lider liberal susține că PNL nu are nicio șansă să își recâștige relevanța în forma actuală și consideră că oamenii din partid trebuie să aleagă între schimbarea conducerii și reconstruirea formațiunii.

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