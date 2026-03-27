Bolojan avertizează: „Suntem într-un an dificil atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru guvern. Nu mai putem continua cu deficite foarte mari”

Premierul Ilie Bolojan a avertizat joi, 26 martie, că România traversează un an economic complicat, marcat de corecții bugetare și de un context internațional nefavorabil. Șeful Guvernului a subliniat necesitatea reducerii deficitului bugetar și a cheltuielilor de funcționare ale statului, precizând că presiunea va fi resimțită deopotrivă de administrație și de mediul de afaceri.

„Suntem într-un an dificil, pe de o parte pentru că suntem în continuare într-un an de corecții bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod.

Suntem și într-un context internațional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influențată de ceea ce se întâmplă și este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern. Nu va fi, deci, un an ușor, nici pentru dumneavoastră și nici pentru guvern”, a declarat Ilie Bolojan la Adunarea Generală a Camerei de Comerț Româno-Americane.

Bolojan: „Nu mai putem continua cu deficite foarte mari, care ne creează niște probleme majore”

Premierul a transmis companiilor că principalul lor sprijin pentru economie este să-și continue activitatea, să-și mențină angajații și să plătească taxele la timp. În paralel, a subliniat că Guvernul are propriile responsabilități în procesul de consolidare fiscală.

„Trebuie să ne menținem echilibrele bugetare, nu se poate altfel. Nu mai putem continua cu deficite foarte mari, care ne creează niște probleme majore.

Asta înseamnă că, în perioada următoare, trebuie să ne reducem cheltuielile de funcționare ale statului și trebuie să adoptăm niște legislații în acest sens, care derivă din legea privind reforma în administrație. Asta este o problemă importantă”, a punctat premierul.

Bolojan a mai precizat că România trebuie să continue investițiile și să atragă fonduri europene, chiar dacă deficitul trebuie redus. Guvernul are ca obiectiv absorbția, până în august, a circa 10 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură, precum Autostrada Moldovei (A7). Aproximativ 120 de kilometri ai acestui proiect strategic trebuie finalizați până în august 2026, dintre care 96 de kilometri sunt finanțați integral prin granturi din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Respectarea termenelor de execuție este esențială pentru evitarea pierderii fondurilor nerambursabile, a subliniat premierul.