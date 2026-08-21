Advertising
Economie· 1 min citire
Programul "Rabla" Auto 2026, a doua sesiune
Rabla
Publicat21 aug. 2026, 14:17
Sursărealitatea.net
Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie în Programul "Rabla" Auto 2026 din acest an, o vor putea face de marţi, 25 august, de la ora 10:00.
Citește și
- 15:16Lukoil ia în calcul intrarea în insolvență a Rafinăriei Petrotel
- 15:08Casele de Pensii amenință cu blocarea activității. Noua lege a salarizării ar aduce venituri mai mici și diferențe de mii de lei
- 14:33Bolojan pregătește tăieri în aparatul bugetar: „Mai bine rămân doi și îi plătești bine”. Anunț important despre legea salarizării
- 13:03România a avut cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din UE, în luna iulie 2026
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News