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Contingent nou de pompieri români în Grecia

Pompieri români în Grecia

Pompieri români în Grecia

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 09:20
Sursărealitatea.net

Participarea pompierilor români la misiunile din Grecia face parte dintr-un program de asistenţă finanţat de Uniunea Europeană.

Un nou contingent, format din 40 de pompieri români, a preluat în Grecia misiunea colegilor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autorităţile elene în activităţile de stingere şi monitorizare a zonelor cu risc ridicat de incendiu din estul Atenei.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pompierii români din primul schimb au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite în mai multe zone din regiunea Attica şi au participat la sesiuni de instruire şi exerciţii comune alături de echipele elene şi de forţele franceze dislocate în Grecia.

Programul de asistenţă, finanţat de Uniunea Europeană, a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunităţile din Europa grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori.

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