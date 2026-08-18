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Economie· 1 min citire
Cărbunele furnizează aproape 19% din necesarul de energie electrică al ţării
Necesar de energie electrică
Publicat18 aug. 2026, 09:23
Sursărealitatea.net
Hidrocentralele asigură în jur de 28 de procente din producţie.
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