Economie· 2 min citire

Mii de abonați ai sistemului de termoficare din Petroșani ar putea rămâne fără căldură

Mii de abonați ai sistemului de termoficare din Petroșani ar putea rămâne fără căldură

Mii de abonați ai sistemului de termoficare din Petroșani ar putea rămâne fără căldură

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 2 nov. 2019, 13:51

Circa 2000 de abonați ai sistemului centralizat de termoficare din municipiul Petroșani ar putea rămâne în frig. Soarta termoficării din Petroșani devine mai incertă odată cu posibila intrare în insolvență a Complexului Energetic Hunedoara.

Circa 2000 de abonați ai sistemului centralizat de termoficare din municipiul Petroșani ar putea rămâne în frig. Soarta termoficării din Petroșani devine mai incertă odată cu posibila intrare în insolvență a Complexului Energetic Hunedoara.

“Rămâne de văzut ce va decide administratorul judiciar. Dar, în insolvență prioritatea este plata datoriilor. Un administrator judiciar nu va decide furnizarea agentului termic fără o certitudine în ceea ce privește plata facturilor”, a declarat Samuel Dioane, directorul general al CEH.

Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara a decis să ceară instanței declararea insolvenței societății ca urmare a deciziei Curții de Apel Alba Iulia care a ridicat suspendarea executărilor silite.

De altfel, încă de acum câteva săptămâni, primarul municipiului Petroșani le recomanda abonaților sistemului centralizat de termoficare să aibă în vedere și o sursă alternativă de încălzire.

“Eu am spus de fiecare dată celor care mai sunt branșați la sistemul centralizat să aibă o măsură alternativă pentru a nu rămâne în frig în această iarnă”,  spune Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului PetroȘani în urmă cu circa o lună de zile.

La Petroșani mai sunt branșate în jur de2000de aparatamente din care iarna trecută s-a furnizat și s-a facturat energie termică la aproximativ 700 de apartamente și în jur de 150 de agenți economici.

 

 

 

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