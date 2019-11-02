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Economie· 2 min citire
Mii de abonați ai sistemului de termoficare din Petroșani ar putea rămâne fără căldură
Mii de abonați ai sistemului de termoficare din Petroșani ar putea rămâne fără căldură
Circa 2000 de abonați ai sistemului centralizat de termoficare din municipiul Petroșani ar putea rămâne în frig. Soarta termoficării din Petroșani devine mai incertă odată cu posibila intrare în insolvență a Complexului Energetic Hunedoara.
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