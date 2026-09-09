Declin sever pe piața auto românească. Înmatriculările de mașini noi s-au prăbușit în august

Scăderea de 37% a afectat toate segmentele, inclusiv autoturismele electrice, dar Dacia își menține poziția de lider.
Potrivit datelor publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), piața autohtonă a suferit un recul major la sfârșitul verii. Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat, în luna august, o scădere abruptă de 37% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Trendul negativ nu a ocolit nici măcar segmentul verde, autoturismele pur electrice raportând un declin semnificativ de 29%, semnalând o reticență temporară a cumpărătorilor pe această nișă.
Liderii pieței în ciuda scăderilor
Deși contextul general este unul marcat de un puternic regres, preferințele clienților români au rămas oarecum constante. Dacia continuă să domine detașat clasamentul mărcilor, reușind să înmatriculeze 2.142 de unități doar în luna august. Aceasta este urmată la distanță de alți mari constructori prezenți în topurile naționale.
La nivel de modele, preferatele șoferilor rămân autovehiculele adaptate drumurilor locale și nevoilor de zi cu zi. Dacia Duster își menține statutul de cel mai bine vândut model, cu 637 de exemplare înmatriculate, demonstrând că segmentul SUV este în continuare foarte atractiv. Următorul model în topul preferințelor este Toyota Corolla, care a înregistrat 490 de unități. Aceste date oficiale scot în evidență o așteptare din partea consumatorilor într-o piață aflată sub o evidentă presiune.