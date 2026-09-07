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Wizz Air anunță concedieri colective în România

Wizz Air face dispobilizări în România

Wizz Air face dispobilizări în România

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 sept. 2026, 11:59

172 de angajați din bazele de la Iași, București, Craiova și Cluj vor fi afectați în toamnă

Operatorul aerian Wizz Air intenționează să disponibilizeze 172 de angajați din totalul de 1.892 de salariați pe care îi are în România. Concedierile vor afecta bazele de la București, Craiova, Cluj și Iași și sunt programate pentru lunile octombrie și noiembrie 2026.

Pe lista celor vizați se află peste 150 de piloți și copiloți, alături de peste 120 de însoțitori de bord. Cea mai afectată bază este Craiova, cu 47 de posturi, urmată de București (46), Iași (44) și Cluj (36). Toate persoanele ocupă funcții de execuție.

Criteriile de selecție pentru disponibilizări

Potrivit notificării trimise angajaților, la stabilirea ordinii de prioritate vor fi folosite două criterii: evaluarea performanței din ultima perioadă de 12 luni și, în caz de egalitate, vechimea în muncă în cadrul grupului Wizz Air.

Contractele de muncă vor înceta la expirarea preavizului. Sindicatul Wizz Air poate depune un punct de vedere asupra intenției de concediere până cel târziu pe 14 septembrie.

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