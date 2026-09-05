Publicat 5 sept. 2026, 09:43 Actualizat 5 sept. 2026, 11:12 Sursă Realitate Plus

Benzina a atins un nou maxim istoric în România: 9,79 lei/litru în București, în ciuda plafonării adaosului comercial. Este pentru a doua zi la rând când cel mai utilizat tip de carburant ajunge la o cotație fără precedent. Mai mult, motorina continuă și ea să se scumpească, în ciuda reducerii cu 25% a accizei.

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