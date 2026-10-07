DAS Deva: Indemnizația pentru 670 de persoane cu dizabilități, plătită pentru luna septembrie

670 de persoane cu dizabilități din Deva primesc indemnizația pentru septembrie 2026. Plata totală depășește 1,8 milioane de lei. Vezi programul DAS Deva.
670 de copii și adulți cu dizabilități din municipiul Deva vor primi indemnizația aferentă lunii septembrie 2026. Direcția de Asistență Socială Deva anunță că plata drepturilor bănești, în valoare totală de peste 1,8 milioane de lei, va fi efectuată începând de joi, 8 octombrie 2026.
Potrivit informațiilor transmise de Direcția de Asistență Socială Deva (DAS Deva), suma totală alocată pentru această plată este de 1.808.330 de lei. Banii sunt destinați persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal”, cu domiciliul sau reședința în municipiul Deva.
Cât este indemnizația pentru persoanele cu dizabilități
Pentru luna septembrie 2026, cuantumul indemnizației lunare acordate unei persoane cu dizabilități încadrate în grad de handicap „grav cu asistent personal” este de 2.699 de lei.
Plata indemnizației este asigurată de primăriile în raza cărora beneficiarii își au domiciliul sau reședința.
Când intră banii pe card
Pentru cei 670 de beneficiari care au cont bancar, plata indemnizației pentru luna septembrie 2026 este programată pentru joi, 8 octombrie 2026.
Există însă și o situație specială. Un număr de 20 de persoane cu handicap grav, aflate în procedura de instituire a curatelei și care nu au încă un cont bancar, își vor putea ridica indemnizația direct de la casieria Direcției de Asistență Socială Deva.
Programul casieriei DAS Deva
Cele 20 de persoane care primesc indemnizația prin casierie se pot prezenta la sediul DAS Deva, situat pe strada I.L. Caragiale nr. 4, etajul 1, după următorul program:
Miercuri, 7 octombrie 2026: între orele 12:30 și 15:00
Joi, 8 octombrie 2026: între orele 8:30 și 11:00 și 12:30 și 15:00
Pentru ridicarea banilor este necesar actul de identitate valabil al persoanei cu dizabilități. În cazul în care drepturile bănești sunt ridicate de o altă persoană, aceasta trebuie să prezinte și documentele necesare care atestă împuternicirea.
Informații despre plata indemnizației la Deva
Beneficiarii care au nevoie de informații suplimentare despre plata indemnizației pentru luna septembrie 2026 pot contacta Direcția de Asistență Socială Deva la numerele de telefon 0755.878.599 și 0254.218.030, tasta 6 – Casierie, în timpul programului de lucru.
În total, 670 de persoane cu dizabilități din Deva beneficiază de indemnizația lunară aferentă lunii septembrie, pentru care administrația locală a alocat peste 1,8 milioane de lei.