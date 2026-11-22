Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 nov. 2026, 11:52

Polițiștii din județul Hunedoara au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale pe DN7, între orele 14:00 și 18:00, în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea accidentelor.

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