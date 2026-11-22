Polițiștii din județul Hunedoara au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale pe DN7, între orele 14:00 și 18:00, în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea accidentelor.
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara a instituit filtre pe sectoarele de drum cu risc ridicat de producere a accidentelor. În timpul verificărilor, agenții au efectuat 38 de testări pentru depistarea consumului de alcool.
Majoritatea sancțiunilor vizează nerespectarea vitezei
Din totalul celor 36 de amenzi aplicate, 16 au vizat depășirea limitei legale de viteză. Cinci șoferi au fost sancționați pentru lipsa centurii de siguranță, iar unul pentru depășire neregulamentară. Alte 14 sancțiuni au fost date pentru diverse abateri de la normele rutiere.
În urma controalelor, polițiștii au reținut trei permise de conducere, în principal pentru prezentarea documentului expirat sau comportamentul agresiv în trafic. De asemenea, a fost retras un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.
IPJ Hunedoara le reamintește conducătorilor auto să respecte limitele de viteză, să poarte centura de siguranță și să nu urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.