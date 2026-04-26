Acordul UE-Mercosur, semnat de România, intră în vigoare de la 1 mai. Efectele asupra agriculturii autohtone

România a semnat acordul UE–MERCOSUR care intra în vigoare provizoriu de la 1 mai. Fermierii sunt în pragul disperării și spun că această decizie îi va îngenunchea. Iar produsele venite nu vor avea aceeași calitate ca cele autohtone.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur urmează să intre în vigoare de la 1 mai, potrivit anunțurilor făcute de reprezentanții guvernului României.

Înțelegerea, intens dezbătută în ultimii ani, deschide piața europeană, implicit și cea românească, pentru produsele agricole și alimentare provenite din țări precum Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.

Principala îngrijorare a fermierilor și producătorilor autohtoni vizează prețurile. Produsele importate din statele Mercosur ar urma să ajungă pe rafturile din România la prețuri semnificativ mai mici decât cele produse local, ceea ce, avertizează agricultorii, le-ar putea submina afacerile și chiar forța ieșirea de pe piață.

Advertising

Pe lângă aspectul economic, producătorii români ridică și semne de întrebare legate de calitate. Aceștia susțin că produsele din import nu ar fi supuse unor verificări suficient de riguroase înainte de a intra pe teritoriul României, existând riscul ca standardele fitosanitare și de siguranță alimentară să nu fie respectate la același nivel ca în cazul produselor europene.

În ceea ce privește mecanismele de control, acordul prevede obligația Comisiei Europene de a transmite Parlamentului European rapoarte bianuale privind impactul importurilor Mercosur asupra statelor membre, un instrument de monitorizare menit să identifice eventualele efecte negative și să permită intervenții corective în timp util.