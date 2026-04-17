Tânăr din Hunedoara, reținut pentru incitare la ură și violență după postări antisemite și folosirea de simboluri fasciste

Un tânăr de 28 de ani, din Hunedoara, dar care locuia în București, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de incitare la violență, ură sau discriminare, potrivit unui comunicat transmis joi seară de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara.

„Faptele ar fi fost săvârșite prin intermediul unor postări publicate în luna martie a.c. pe diverse platforme din mediul online. Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi incitat la ură și violență împotriva unei categorii de persoane (evrei), ar fi confecționat, deținut și utilizat în public simboluri fasciste și ar fi pus la dispoziția publicului materiale cu caracter antisemit. De asemenea, acesta este bănuit că ar fi promovat cultul unor persoane vinovate de genocid și crime împotriva omanității”, se arată în comunicat.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara, împreună cu ofițeri ai IGPR - Direcția de Investigații Criminale, au efectuat joi o percheziție la imobilul din București în care locuia tânărul.

„În urma descinderii de azi, au fost descoperite mai multe bunuri care prezintă însemne naziste, precum banderole, inele și materiale fasciste, precum și suporturi optice și de stocare a datelor, bunuri ridicate în vederea continuării cercetărilor”, transmit polițiștii hunedoreni.