Ursoaică cu doi pui, semnalată pe o stradă din Vulcan. Autoritățile au emis RO-Alert
1 iun. 2026, 14:17
FOTO: Arhivă
Realitatea de Hunedoara
Locuitorii din municipiul Vulcan au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert după ce o ursoaică însoțită de doi pui a fost observată luni pe o stradă din municipiu. Autoritățile le recomandă oamenilor să evite zona și să respecte măsurile de siguranță.
"A fost semnalată prezenţa unei ursoaice cu doi pui, în localitatea Vulcan, strada Paroşeni", anunţă, luni, ISU Hunedoara.
Sursa citată a precizat că, pentru avertizarea populaţiei, a fost emis mesaj RO-Alert.
În tot mai multe localităţi din ţară prezenţa urşilor este aproape zilnică, fiind constant transmise mesaje de avertizare pentru populaţie.
