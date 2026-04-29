Scandal diplomatic de proporții: Trump îl face praf pe cancelarul Germaniei! Relațiile cu Europa, sub semnul întrebării

Tensiunile dintre Statele Unite și Germania escaladează, după ce fostul președinte american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa cancelarului german Friedrich Merz, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Merz a devenit una dintre cele mai importante ținte ale criticilor lui Trump la adresa aliaților europeni, într-un moment în care situația legată de Iran generează tot mai multe fricțiuni pe scena internațională.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a reacționat vehement, sugerând că liderul german ar avea o poziție inacceptabilă în privința programului nuclear iranian.

„Cancelarul Germaniei consideră că este în regulă ca Iranul să dețină arme nucleare. Nu știe despre ce vorbește!”, a scris acesta, la scurt timp după o întâlnire la Casa Albă cu regele Charles al Marii Britanii.

Fostul lider de la Washington a continuat în același ton, avertizând asupra riscurilor globale: „Dacă Iranul ar ajunge să aibă o armă nucleară, întreaga lume ar fi practic ținută ostatică. Eu acționez chiar acum în această problemă, lucru pe care alți lideri ar fi trebuit să-l facă de mult”.

În finalul mesajului, Trump a lansat și o critică directă la adresa Germaniei, susținând că țara ar avea probleme serioase, atât economice, cât și în alte domenii.

Nu este foarte clar ce a declanșat exact reacția dură a lui Trump, însă există indicii că aceasta ar fi fost provocată de declarațiile recente ale cancelarului german.

La începutul săptămânii, Friedrich Merz a afirmat că Iranul ar fi reușit să „pună în dificultate” Statele Unite în cadrul negocierilor, sugerând că liderii de la Teheran negociază abil și că sunt mai puternici decât se estima.

Cancelarul german a criticat, de asemenea, lipsa unei strategii coerente din partea Washingtonului în gestionarea conflictului, comentarii care ar fi putut amplifica tensiunile deja existente între cele două părți.