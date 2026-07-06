Percheziții de amploare în dosarul fraudei cu investiții! Ce au descoperit anchetatorii în locuințele suspecților

Anchetatorii din Republica Moldova au desfășurat noi percheziții într-un dosar de amploare privind o rețea specializată în fraude cu investiții online, investigată în comun de autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat bani, echipamente informatice și mai multe documente considerate relevante pentru anchetă. Dosarul vizează o grupare suspectată că a înșelat zeci de cetățeni români prin intermediul unor platforme fictive de investiții.
Ce au descoperit anchetatorii
Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat percheziții la locuințele unor cetățeni moldoveni care ar fi operat call-center-uri implicate în această schemă.
În timpul descinderilor au fost ridicate sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, dispozitive de stocare a datelor, documente și alte bunuri care ar putea constitui probe în dosar.
Cum acționa rețeaua
Conform anchetatorilor, suspecții ar fi convins cel puțin 43 de cetățeni români să investească bani pe platforme online inexistente sau false, promițând câștiguri consistente.
Pentru a le câștiga încrederea victimelor, membrii rețelei s-ar fi folosit inclusiv de imaginea unor persoane publice din România, printre care premierul și guvernatorul Băncii Naționale a României, fără acordul acestora.
Cercetări în România și Republica Moldova
În România, șapte persoane sunt vizate de anchetă, însă autoritățile au reușit să găsească doar două dintre acestea în cadrul acțiunilor desfășurate până în prezent.
Investigația continuă în cooperare cu autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, iar probele ridicate la percheziții urmează să fie analizate pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului produs victimelor.