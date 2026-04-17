Incendiul masiv în Orăștie. Mai multe construcții civile au fost făcute scrum

Un incendiu a izbucnit vineri după-amiază la mai multe construcții civile de pe o stradă din municipiul Orăștie, județul Hunedoara. Focul s-a manifestat la o magazie folosită pentru uscarea lemnelor și la trei barăci cu un total de 17 camere de locuit.

Din fericire, nu au fost semnalate victime omenești, iar persoanele care locuiau în construcțiile modulare au reușit să se evacueze singure.

”La sosirea pompierilor, focul se manifesta la o magazie folosită pentru uscarea lemnelor, cu o suprafață de aproximativ 250 metri pătrați, dar și la trei construcții tip baracă, unde se aflau 17 camere de locuit. (...)

Încă de la debutul intervenției, pompierii au acționat din mai multe părți, simultan, pentru a localiza incendiul și a proteja celelalte locuințe care, aflându-se în imediata apropiere, se aflau în pericol să fie cuprinse de flăcările care se puteau extinde într-un timp foarte scurt”, a transmis că Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

În urma verificărilor echipajele au găsit și salvat patru cățeluși aflați în interiorul magaziei cuprinsă de fum și flăcări.

De asemenea, dintr-o încăpere, aflată într-un dintre construcțiile care ardeau, au fost extrase două butelii de aragaz.