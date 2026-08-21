Imagini șocante pe DN1: trafic blocat spre Brașov după ce un autotren s-a răsturnat pe șosea - VIDEO

Publicat 21 aug. 2026, 09:27 Actualizat 21 aug. 2026, 10:01 Sursă Realitatea.net

Un accident rutier s-a produs vineri, pe DN1 Ploiești–Brașov, în apropierea localității prahovene Păulești. Unui autotren i-a explodat una dintre anvelope, iar vehiculul s-a răsturnat pe carosabil în dreptul unei benzinării. În timpul accidentului a fost lovit și un autoturism, însă, din fericire, nicio persoană n-a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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