Alertă la granița României cu Ucraina! Două drone detectate de radarele MApN
Drone detectate de radarele MApN / FOTO: Facebook MApN
Două drone au fost detectate lângă granița României cu Ucraina. Avioane F-18 spaniole au decolat, iar populația din Tulcea a primit RO-ALERT.
Un nou incident cu drone a fost semnalat în apropierea graniței României cu Ucraina, în noaptea de luni spre marți, 3 noiembrie 2026. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat două ținte aeriene care evoluau pe teritoriul ucrainean, în apropierea localităților Ismail și Chilia. În urma incidentului, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat pentru monitorizarea situației, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-ALERT.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, țintele aeriene au fost detectate în contextul atacurilor cu drone lansate asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.
Două drone detectate în apropierea frontierei. MApN a activat procedurile de monitorizare
Sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat două ținte aeriene în apropierea localităților Ismail și Chilia, pe teritoriul Ucrainei.
În paralel, Centrul de Operații Aeriene din Ucraina a confirmat prezența mai multor aparate de zbor fără pilot în regiune, inclusiv în apropierea localității Vâlcove.
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Misiunea acestora a avut ca obiectiv supravegherea spațiului aerian și evaluarea evoluției țintelor detectate în apropierea graniței.
Mesaj RO-ALERT în nordul județului Tulcea
În urma incidentului, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.
La ora 23:43 a fost transmis un mesaj RO-ALERT prin care locuitorii din zona vizată au fost avertizați cu privire la riscul asociat atacurilor cu drone din apropierea frontierei.
Autoritățile au aplicat procedurile specifice de informare și protecție a populației, în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii ucrainene din apropierea României.
MApN: Nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României
Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în urma monitorizării situației, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate ale unor aeronave fără pilot în spațiul aerian național.
Incidentul s-a desfășurat în apropierea frontierei, pe teritoriul Ucrainei, fără să fie semnalată încălcarea spațiului aerian românesc.
MApN monitorizează permanent evoluția situației de securitate de la granița cu Ucraina, în special în zonele apropiate de infrastructura portuară de pe Dunăre, vizate în repetate rânduri de atacurile rusești.
Atacurile cu drone din Ucraina mențin alerta la granița României
Incidentele de acest tip au devenit tot mai frecvente în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Atacurile asupra porturilor și infrastructurii din apropierea Dunării determină autoritățile române să mențină o supraveghere atentă a spațiului aerian din zona de frontieră.
Ridicarea aeronavelor militare, monitorizarea radar și transmiterea mesajelor RO-ALERT fac parte din procedurile de reacție aplicate atunci când există riscuri pentru populația din apropierea graniței.
Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească mesajele oficiale și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-ALERT.
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