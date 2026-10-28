Începe campania de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine în județul Hunedoara

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat demararea campaniei oficiale de vaccinare împotriva Variolei Ovine și Caprine (VOC).
Pentru această acțiune se va utiliza un vaccin pus la dispoziție prin banca de vaccinuri a Comisiei Europene. Reprezentanții ANSVSA au precizat că testele oficiale de siguranță au demonstrat că produsul oferă o protecție de 100% împotriva mortalității provocate de boală.
Autoritățile atrag atenția că, în urma imunizării, pot apărea reacții la o parte dintre animale. Peste jumătate dintre ele pot dezvolta un edem (umflătură vizibilă) în zona de inoculare. Potrivit ANSVSA, aceste reacții locale sunt normale, nu reprezintă infecții și se resorb de la sine în câteva săptămâni, fără niciun tratament.
De asemenea, majoritatea animalelor pot înregistra o temperatură corporală ridicată (peste 41°C) timp de 1-2 zile după intervenție. „Este răspunsul natural al organismului care își dezvoltă imunitatea”, au precizat reprezentanții ANSVSA.
Pe fondul febrei de scurtă durată, animalele pot prezenta un apetit diminuat în primele zile, iar producția de lapte poate scădea temporar, urmând să revină la parametrii normali în cel mai scurt timp.
Pentru o recuperare corespunzătoare după vaccinare, crescătorii sunt sfătuiți să asigure animalelor hrană de calitate și apă proaspătă din abundență în primele trei – patru zile. „Nu confundați reacția la vaccin cu boala reală! Modificările locale din zona injectării reprezintă semnele clinice normale ale imunizării, nu simptome de variolă”, a transmis ANSVSA.
Instituția a subliniat importanța colaborării strânse cu specialiștii: orice manifestare neobișnuită sau care se prelungește dincolo de intervalul normal trebuie raportată imediat medicului veterinar concesionar. De asemenea, este strict interzisă tăierea, stoarcerea sau aplicarea de tratamente topice pe umflăturile de la locul injectării.