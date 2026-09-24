Anca Alexandrescu anunță noi dezvăluiri despre campania lui Siegfried Mureșan din 2014

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Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu, a făcut, joi, o serie de afirmații extrem de acide despre premierul desemnat Siegfried Mureșan, jurnalista abordând și teme precum finanțarea campaniei sale electorale din 2014, dar și negocierile - în prezent blocate - pentru formarea viitorului Guvern. Legat de Mureșan, jurnalista a anunțat o intervenție a lui Gheorghe Ștefan, zis și "Pinalti", în ediția de joi seara a "Culiselor Statului Paralel".