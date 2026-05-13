B9, cel mai important summit, măsuri de securitate fără precedent. Lideri-cheie apropiați de Trump, prezenți la București

Sunt măsuri de securitate fără precedent pentru cel mai important summit din Europa de Est! Capitala României este împânzită de agenți de securitate, atât români, cât și din toate statele reprezentate la București. Președintele Poloniei va co-prezida întâlnirea de astăzi alături de Nicușor Dan. Este prezent șeful NATO, Mark Rutte și președintele Finlandei, lider apropiat de Donald Trump. Și președintele Ucrainei va fi prezent, iar soția sa, Olena Zelenska va avea o întâlnire bilaterală cu Mirabela Grădinaru.

București găzduiește astăzi unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice din ultimii ani, un summit de securitate la Palatul Cotroceni, la care participă 16 delegații străine, printre care șefii de stat ai Poloniei, Finlandei și Ucrainei.

Măsurile de ordine publică sunt fără precedent: agenți de securitate sunt dislocați în toată capitala, iar Brigada Rutieră va dirija traficul pe principalele artere pe care vor circula coloanele oficiale, în special în zona Piața Victoriei – Bulevardul Kiseleff, pentru a evita blocajele în trafic.

Summitul B9 de la București. Deciziile cruciale care vor schimba soarta lumii – analiză de Ana Maria Păcuraru

Summitul se deschide oficial la ora 10:30, când delegațiile vor fi primite de președintele României, Nicușor Dan, alături de președintele Poloniei, Carol Nawrocki, care va coprezida evenimentul. La ora 11:00 începe sesiunea plenară, cu intervenții principale din partea celor doi lideri.

Pe agenda summitului se află securitatea pe flancul estic al NATO, dar și refacerea relațiilor cu administrația de la Casa Albă. Prezența președintelui finlandez Alexander Stubb, cunoscut pentru relația apropiată cu Donald Trump, potrivit presei internaționale, este considerată un semnal clar al importanței țărilor nordice pentru flancul estic european.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski participă și el la summit, iar administrația prezidențială română a anunțat că Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, va avea o întâlnire separată cu Olena Zelenska, cele două s-au mai întâlnit anterior la Washington.